Начальник патрульной полиции Ужгорода и Мукачево пригласил граждан на кофе
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 29 октября. УНН. Управление патрульной полиции Ужгорода и Мукачево начинает новый формат общения с гражданами, а именно Coffee Lunch с начальником управления Юрием Марценишиным. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе УПП городов Ужгород и Мукачево.
Это должно стать альтернативой традиционным личным и выездным приемам руководства предприятий, учреждений, организаций.
Так, первые встречи уже состоятся 2 ноября в Мукачево и 3 ноября в Ужгороде.
Как рассказал УНН пресс-офицер УПП городов Ужгород и Мукачево Эрнест Завадский, для встречи в непринужденной атмосфере были выбраны кафе, которые любят местные жители, а кофе будет угощать Юрий Марценишин.
"Во время встречи граждане смогут обсудить наболевшие вопросы, выяснить нужную им информацию, высказать свое мнение о работе патрульных и предоставить предложения по улучшению нашей работы", - добавил Э.Завадский.
Напомним, что в конце каждого месяца закарпатские патрульные проводят открытые встречи с гражданами в центре городов Ужгород и Мукачево. Первая акция своеобразного "фидбэка" с общиной состоялась в мае 2016 года и проходит ежемесячно.
Как ранее сообщал УНН, в мае Управление патрульной полиции Ужгорода и Мукачево запустило новый проект "Познай патрульную полицию".