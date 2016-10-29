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Начальник патрульної поліції Ужгорода та Мукачевого запросив громадян на каву

Київ • УНН

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УЖГОРОД-КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Управління патрульної поліції Ужгорода та Мукачевого започатковує новий формат спілкування з громадянами, а саме Coffee Lunch з начальником управління Юрієм Марценишиним. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі УПП міст Ужгород та Мукачеве.

Начальник патрульної поліції Ужгорода та Мукачевого запросив громадян на каву

Це має стати альтернативою традиційним особистим та виїзним прийомам керівництва підприємств, установ, організацій.

Так, перші зустрічі вже відбудуться 2 листопада у Мукачевому та 3 листопада в Ужгороді.

Як розповів УНН прес-офіцер УПП міст Ужгород та Мукачеве Ернест Завадський, для зустрічі у невимушеній атмосфері були обрані кав′ярні, які полюбляють місцеві мешканці, а кавою пригощатиме Юрій Марценишин.

“Під час зустрічі громадяни зможуть обговорити наболілі питання, з’ясувати потрібну їм інформацію, висловити свою думку про роботу патрульних та надати пропозиції щодо покращення нашої роботи”, — додав Е.Завадський.

Нагадаємо, що наприкінці кожного місяця закарпатські патрульні проводять відкриті зустрічі з громадянами у центрі міст Ужгород та Мукачеве. Перша акція своєрідного “фідбеку” з громадою відбулася у травні 2016 року і проходить щомісяця.

Як раніше повідомляв УНН, у травні Управління патрульної поліції Ужгорода та Мукачевого запустило новий проект “Пізнай патрульну поліцію”.

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