Начальник патрульної поліції Ужгорода та Мукачевого запросив громадян на каву

Це має стати альтернативою традиційним особистим та виїзним прийомам керівництва підприємств, установ, організацій.

Так, перші зустрічі вже відбудуться 2 листопада у Мукачевому та 3 листопада в Ужгороді.

Як розповів УНН прес-офіцер УПП міст Ужгород та Мукачеве Ернест Завадський, для зустрічі у невимушеній атмосфері були обрані кав′ярні, які полюбляють місцеві мешканці, а кавою пригощатиме Юрій Марценишин.

“Під час зустрічі громадяни зможуть обговорити наболілі питання, з’ясувати потрібну їм інформацію, висловити свою думку про роботу патрульних та надати пропозиції щодо покращення нашої роботи”, — додав Е.Завадський.

Нагадаємо, що наприкінці кожного місяця закарпатські патрульні проводять відкриті зустрічі з громадянами у центрі міст Ужгород та Мукачеве. Перша акція своєрідного “фідбеку” з громадою відбулася у травні 2016 року і проходить щомісяця.

Як раніше повідомляв УНН, у травні Управління патрульної поліції Ужгорода та Мукачевого запустило новий проект “Пізнай патрульну поліцію”.