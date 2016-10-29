Начальник патрульної поліції Ужгорода та Мукачевого запросив громадян на каву
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Управління патрульної поліції Ужгорода та Мукачевого започатковує новий формат спілкування з громадянами, а саме Coffee Lunch з начальником управління Юрієм Марценишиним. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі УПП міст Ужгород та Мукачеве.
Це має стати альтернативою традиційним особистим та виїзним прийомам керівництва підприємств, установ, організацій.
Так, перші зустрічі вже відбудуться 2 листопада у Мукачевому та 3 листопада в Ужгороді.
Як розповів УНН прес-офіцер УПП міст Ужгород та Мукачеве Ернест Завадський, для зустрічі у невимушеній атмосфері були обрані кав′ярні, які полюбляють місцеві мешканці, а кавою пригощатиме Юрій Марценишин.
“Під час зустрічі громадяни зможуть обговорити наболілі питання, з’ясувати потрібну їм інформацію, висловити свою думку про роботу патрульних та надати пропозиції щодо покращення нашої роботи”, — додав Е.Завадський.
Нагадаємо, що наприкінці кожного місяця закарпатські патрульні проводять відкриті зустрічі з громадянами у центрі міст Ужгород та Мукачеве. Перша акція своєрідного “фідбеку” з громадою відбулася у травні 2016 року і проходить щомісяця.
Як раніше повідомляв УНН, у травні Управління патрульної поліції Ужгорода та Мукачевого запустило новий проект “Пізнай патрульну поліцію”.