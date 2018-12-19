Вступил в силу новый закон о дипломатической службе

Этот президентский законопроект разработан с целью реформирования дипломатической службы, приведения ее к современным европейским и мировым стандартам, повышения престижности дипслужбы и привлечения нового кадрового потенциала.

Основной задачей документа является установление новых правовых и организационных основ функционирования дипломатической службы как государственной службы особого характера, которая заключается в профессиональной деятельности должностных лиц дипломатической службы, связанной с реализацией внешней политики Украины, защитой ее национальных интересов в сфере международных отношений, а также прав и интересов граждан и юридических лиц Украины за рубежом.

Документ определяет правовой статус таких лиц, особенности деятельности органов дипломатической службы, порядок вступления на дипслужбу, ее прохождения и прекращения, закрепляет ротацию как обязательное условие прохождения дипломатической службы, а также нормирует вопрос оплаты труда, социальные гарантии сотрудников.

Напомним, Президент подписал закон "О дипломатической службе" 15 июня. Его официально опубликовано 19 июня. Тогда же вступил в силу один из его пунктов о том, что Кабмин в шестимесячный срок со дня опубликования этого закона должен привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с документом и обеспечить то же самое со стороны министерств, других центральных органов исполнительной власти.