Набув чинності новий закон про дипломатичну службу
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Новий закон "Про дипломатичну службу"набуває чинності 19 грудня цього року, передає УНН.
Цей президентський законопроект розроблено з метою реформування дипломатичної служби, приведення її до сучасних європейських і світових стандартів, підвищення престижності дипслужби та залучення нового кадрового потенціалу.
Основним завданням документу є встановлення нових правових та організаційних засад функціонування дипломатичної служби як державної служби особливого характеру, яка полягає в професійній діяльності посадових осіб дипломатичної служби, пов’язаній із реалізацією зовнішньої політики України, захистом її національних інтересів у сфері міжнародних відносин, а також прав та інтересів громадян і юридичних осіб України за кордоном.
Документ визначає правовий статус таких осіб, особливості діяльності органів дипломатичної служби, порядок вступу на дипслужбу, її проходження та припинення, закріплює ротацію як обов'язкову умову проходження дипломатичної служби, а також унормовує питання оплати праці, соціальні гарантії працівників.
Нагадаємо, Президент підписав закон "Про дипломатичну службу" 15 червня. Його офіційно опубліковано 19 червня. Тоді ж набув чинності один із його пунктів щодо того, що Кабмін у шестимісячний строк з дня опублікування цього закону має привести свої нормативно-правові акти у відповідність із документом і забезпечити того ж з боку міністерств, інших центральних органів виконавчої влади.