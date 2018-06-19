Закон про дипломатичну службу офіційно опублікували
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Новий закон "Про дипломатичну службу" офіційно опублікували у парламентській газеті "Голос України" від 19 червня, передає УНН.
Цей закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування - 19 грудня 2018 року, крім одного пункту, який набирає чинності з дня його опублікування.
Цей пункт передбачає, що Кабмін у шестимісячний строк з дня опублікування цього закону має привести свої нормативно-правові акти у відповідність із документом і забезпечити того ж з боку міністерств, інших центральних органів виконавчої влади.
Так, цей президентський законопроект розроблено з метою реформування дипломатичної служби, приведення її до сучасних європейських і світових стандартів, підвищення престижності дипслужби та залучення нового кадрового потенціалу.
Основним завданням документу є встановлення нових правових та організаційних засад функціонування дипломатичної служби як державної служби особливого характеру, яка полягає в професійній діяльності посадових осіб дипломатичної служби, пов’язаній із реалізацією зовнішньої політики України, захистом її національних інтересів у сфері міжнародних відносин, а також прав та інтересів громадян і юридичних осіб України за кордоном.
Документ визначає правовий статус таких осіб, особливості діяльності органів дипломатичної служби, порядок вступу на дипслужбу, її проходження та припинення, закріплює ротацію як обов'язкову умову проходження дипломатичної служби, а також унормовує питання оплати праці, соціальні гарантії працівників.
Нагадаємо, Президент підписав закон "Про дипломатичну службу" 15 червня.