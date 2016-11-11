НАБУ обратилось к Нацгосслужбе с предложением урегулировать вопрос начисления премий госслужащим

По результатам аналитической оценки информации о начисленной и выплаченной заработной плате главе и членам НАПК Национальное антикоррупционное бюро Украины пришло к выводу, что статус членов НАПК и методика определения премий госслужащим требуют нормативного урегулирования.

В частности, сотрудники Бюро обнаружили коллизии и пробелы в действующем законодательстве, позволяющие руководству НАПК устанавливать себе и членам НАПК неограниченные надбавки, доплаты и премии, которые противоречат принципам бюджетной системы Украины. Во-первых, неопределенным является статус главы и членов НАПК. С одной стороны, Закон Украины "О предотвращении коррупции" определяет статус членов НАПК как государственных служащих и отмечает, что оплата их труда регулируется этим законом и Законом Украины "О государственной службе". С другой стороны, Закон Украины "О государственной службе" отмечает, что его действие не распространяется на главу и членов НАПК. Во-вторых, в законодательстве нет ограничений по максимальному размеру установления и выплат премий и надбавок руководителям органов исполнительной власти, государственных органов и государственным служащим. С одной стороны, согласно Закону Украины "О государственной службе", общий размер премий, которые может получить государственный служащий за год не может превышать 30% фонда его должностного оклада за этот период, а фонд премирования государственного органа устанавливается в размере 20% общего фонда должностных окладов. В то же время до 1 января 2019 года согласно пунктам 1 и 14 раздела XI "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О государственной службе", руководители государственной службы в государственном органе в пределах экономии фонда оплаты труда имеют право устанавливать государственным служащим премии и дополнительные стимулирующие выплаты (в процентах к должностному окладу) за интенсивность труда без какого-либо ограничения их размера. Результатом указанной правовой коллизии стала ситуация, при которой оказалось возможным начислить и выплатить главе и членам НАПК в июле 2016 г. премии в размере, что существенно превышает их должностные оклады.

Учитывая изложенное и с целью устранения указанных рисков и законодательных пробелов НАБУ обратилось к Нацгосслужбе с предложением в кратчайшие сроки разработать проекты нормативно-правовых актов, которые бы унормировали следующие вопросы: определение максимального размера премий, надбавок и стимулирующих выплат, которые могут быть одновременно выплачены государственным служащим, руководителям центральных органов исполнительной власти, местных органов исполнительной власти и их заместителям до 2019 года; приведение в соответствие с законами Украины "О центральных органах исполнительной власти" и "О государственной службе" в части определения правового статуса членов НАПК.

В ведомстве отметили, что в соответствии с п.12 ч.1 ст.8 Закона "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" Директор Бюро вносит в установленном порядке предложения по совершенствованию законодательства по вопросам, относящимся к компетенции НАБУ.