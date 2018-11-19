НАБУ завершило расследование по еще двум подозреваемым в деле "Энергоатома"
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. В Национальном антикоррупционном бюро Украины завершили досудебное расследование в отношении двух подозреваемых в завладении средствами ГП "НАЭК "Энергоатом". Об этом говорится в сообщении пресс-службы Бюро, передает УНН.
"Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры завершили досудебное расследование в отношении двух подозреваемых в завладении средствами ГП “НАЭК “Энергоатом”, — говорится в сообщении НАБУ.
Отмечается, что 16 ноября 2018 года стороне защиты открыто материалы уголовного производства для ознакомления.
По данным следствия, подозреваемые выступали представителями компании Bradcrest investment sa (Панамская Республика), задействованной в схеме по закупке госпредприятием оборудования по завышенным ценам.
На счета этой компании победитель тендера — чешская компания Škoda JS (фактический владелец — российское ЗАО “Объединенные машиностроительные заводы”) — перечислила 6,4 млн евро “за консультационные услуги”.
Один из подозреваемых, представлявших Bradcrest investment sa, договаривался с представителями Škoda JS о размерах оплаты “консультационных услуг” и заключал необходимые для этого документы. Средства поступали на счета Bradcrest investment sa, открытием которых в банках Швейцарии занимался второй представитель этой компании, отметили в НАБУ.
“Указанные лица определенное время находились в розыске. Одного из них задержали в феврале, другого — в октябре 2018 года. Обоим сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины”, — говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, 21 мая представители Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры вручили бывшему народному депутату Николаю Мартыненко обвинительный акт.
22 мая САП направила в суд обвинительный акт в отношении Мартыненко и еще пяти человек, обвиняемых в завладении чужого имущества, легализации незаконно полученных доходов и создании преступной организации.
По информации САП, Мартыненко М.В. и Василькову В.А. инкриминируется завладение средствами ГП “НАЭК” Энергоатом “при заключении и исполнении контрактов оборудования для указанного предприятия от чешской компании Škoda JS и заключении и исполнении контракта между Škoda JS и компанией Bradcrest investment sa, на общую сумму 6 400 777 евро.
Кроме того, Мартыненко М.В., Перелома С.В., Журило Р.М., Сорокин А.Г. и Богданец В.И. обвиняются в завладении средствами ГП “ВостГОК” в размере 17,28 млн долл. США, путем неправомерного заключения и дальнейшего выполнения контракта купли-продажи уранового концентрата для ГП “ВостГОК” №70/13 через австрийскую компанию-посредника STEUERMANN Investitions- und Handelsgesellschaft mbH, подконтрольную участникам преступной организации.