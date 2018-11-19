НАБУ завершило розслідування стосовно ще двох підозрюваних у справі “Енергоатому”
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. У Національному антикорупційному бюро України завершили досудове розслідування стосовно двох підозрюваних у заволодінні коштами ДП “НАЕК “Енергоатом”. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Бюро, передає УНН.
"Детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури завершили досудове розслідування стосовно двох підозрюваних у заволодінні коштами ДП “НАЕК “Енергоатом”, — йдеться в повідомленні НАБУ.
Зазначається, що 16 листопада 2018 року стороні захисту відкрито матеріали кримінального провадження для ознайомлення.
За даними слідства, підозрювані виступали представниками компанії Bradcrest investment s.a. (Панамська Республіка), задіяної у схемі із закупівлі держпідприємством обладнання за завищеними цінами.
На рахунки цієї компанії переможець тендеру — чеська компанія Škoda JS (фактичний власник — російське ЗАТ “Об’єднані машинобудівні заводи”) — перерахувала 6,4 млн євро “за консультаційні послуги”.
Один із підозрюваних, які представляли Bradcrest investment s.a., домовлявся з представниками Škoda JS про розміри оплати “консультаційних послуг” та укладав необхідні для цього документи. Кошти надходили на рахунки “Bradcrest investment s.a.”, відкриттям яких у банках Швейцарії опікувався другий представник цієї компанії, зазначили в НАБУ.
“Зазначені особи певний час перебували в розшуку. Одного з них затримали в лютому, іншого — в жовтні 2018 року. Обом повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України”, — йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, 21 травня представники Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури вручили колишньому народному депутатові Миколі Мартиненку обвинувальний акт.
22 травня САП направила до суду обвинувальний акт щодо Мартиненка та ще п’ятьох осіб, обвинувачених у заволодінні чужого майна, легалізації незаконно отриманих доходів та створенні злочинної організації.
За інформацією САП, Мартиненку М.В. та Василькову В.О. інкримінується заволодіння коштами ДП “НАЕК “Енергоатом” при укладенні та виконанні контрактів постачання обладнання для вказаного підприємства від чеської компанії SKODA JS та укладенні і виконанні контракту між SKODA JS і компанією BRADCREST INVESTMENTS SA, на загальну суму 6 400 777 євро.
Окрім того, Мартиненко М.В., Перелома С.В., Журило Р.М., Сорокін О.Г. та Богданець В.І. обвинувачуються у заволодінні коштами ДП “СхідГЗК” в розмірі 17,28 млн дол. США, шляхом неправомірного укладення та подальшого виконання контракту купівлі-продажу уранового концентрату для ДП “СхідГЗК” №70/13 через австрійську компанію-посередника STEUERMANN Investitions- und Handelsgesellschaft mbH, підконтрольну учасникам злочинної організації.