НАБУ с начала года сообщил о подозрении 120 лицам
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июня. УНН. С начала этого года Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о подозрении в совершении уголовных коррупционных правонарушений более 100 лицам. Об этом журналисту УНН сообщили в ответ на запрос в пресс-службе НАБУ.
"За период (с начала 2020 года - ред.) детективы Национального бюро сообщили о подозрении в совершении коррупционных правонарушений 120 лицам", - говорится в сообщении.
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Также сообщается, что в 2020 году 5 обвинительных приговоров по уголовным производствам, досудебное расследование которых осуществляли детективы Национального бюро, вступивших в законную силу.
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Ранее Сытник назвал сумму средств, которые НАБУ принесло в бюджет Украины.