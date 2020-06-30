НАБУ з початку року повідомило про підозру 120 особам
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. З початку цього року Національне антикорупційне бюро України повідомило про підозру у вчиненні кримінальних корупційних правопорушень понад 100 особам. Про це журналісту УНН повідомили у відповідь на запит в пресслужбі НАБУ.
“За запитувальний період (з початку 2020 року -ред.) детективи Національного бюро повідомили про підозру у вчиненні корупційних правопорушень 120 особам”, — йдеться в повідомленні.
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Також повідомляється, що у 2020 році 5 обвинувальних вироків у кримінальних провадженнях, досудове розслідування яких здійснювали детективи Національного бюро, набрали законної сили.
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Раніше Ситник назвав суму коштів, які НАБУ принесло в бюджет України.