НАБУ установило девятого подозреваемого по делу "киотских" средств

Подозреваемым оказался гражданин Российской Федерации, который вместе с ранее установленными сообщниками участвовал в приобретении фиктивных предприятий и изготовил документацию конкурсных торгов от их имени, которую использовали во время проведения процедур закупок LED-светильников в конце 2015 года. После разоблачения детективами преступной схемы завладения государственными средствами подозреваемый в мае текущего года выехал за пределы Украины. Сейчас детективы готовят материалы для объявления его в международный розыск.

Вчера, 21 ноября по месту регистрации и по прежнему месту работы (офисное помещение) подозреваемого были проведены обыски. По их результатам изъяты документы, которые используют в качестве доказательной базы.

Досудебное расследование в уголовном производстве находится на завершающей стадии.

Напоминаем, 21 января 2016 года детективы НАБУ внесли в ЕРДР сведения, квалифицированные по ч.2 ст.15, ч.5 ст.191 УКУ по факту покушения на растрату государственных средств (480 млн грн), выделенных Украине на основании Киотского протокола.