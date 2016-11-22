НАБУ встановило дев’ятого підозрюваного у справі “кіотських” коштів

Підозрюваним виявився громадянин Російської Федерації, який разом із раніше встановленими спільниками взяв участь у придбанні фіктивних підприємств та виготовив документацію конкурсних торгів від їх імені, які використали під час проведення процедур закупівель LED-світильників наприкінці 2015 року. Після викриття детективами злочинної схеми заволодіння державними коштами підозрюваний у травні поточного року виїхав за межі України. Наразі детективи готують матеріали для оголошення його у міжнародний розшук.

Вчора, 21 листопада за місцем реєстрації та за колишнім місцем роботи (офісне приміщення) підозрюваного проведено обшуки. За їхніми результатами вилучено документи, які використають як доказову базу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні перебуває на завершальній стадії.

Нагадуємо, 21 січня 2016 року детективи НАБУ внесли до ЄРДР відомості, кваліфіковані за ч.2 ст.15, ч.5 ст.191 КККУ за фактом замаху на розтрату державних коштів (480 млн грн), виділених Україні на підставі Кіотського протоколу.