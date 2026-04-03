НАБУ специфически отреагировало на скандал с фиктивным отцовством Кривоноса: запретило подчиненным комментировать – журналист Дмитренко

Киев • УНН

 • 2890 просмотра

Руководство Бюро угрожает увольнением за комментарии об усыновлении ребенка Семеном Кривоносом. Директор НАБУ якобы использовал усыновление для избежания тюрьмы.

Руководство НАБУ запретило сотрудникам комментировать скандал с фиктивным усыновлением главой Бюро Кривоносом ребенка. Тому, кто нарушит запрет, грозит увольнение. Об этом сообщил журналист Дмитрий Дмитренко в сюжете о НАБУ.

"По нашим данным, после попыток получить позицию руководства Бюро, оно запретило сотрудникам, под угрозой увольнения, какие-либо образом комментировать скандал с фиктивным усыновлением Кривоносом ребенка", – отмечается в сюжете.

Журналисты напомнили о скандале с директором НАБУ Семеном Кривоносом, ранее судимым за подкуп избирателей. Чтобы избежать заключения, он фиктивно усыновил ребенка, сообщили они.

"Только что угроза тюрьмы исчезла, Кривонос быстро отказался от отцовства. Об этом публично рассказала мать ребенка. По ее словам, все, что досталось мальчику от временного отца, это детский велосипед. Да и тот Кривонос не покупал, только скинул часть суммы", – отмечается в сюжете.

В общем, отметили авторы материала, временный отец не упомянул сына в декларации и вообще скрыл этот факт своей биографии.

В сюжете журналист Дмитрий Дмитренко пытается получить комментарий от сотрудников НАБУ перед входом в здание Бюро. Однако вопрос "Считаете ли вы это достойным руководителя НАБУ?", "Как вы относитесь к подкупу избирателей?", "Можно ли фиктивно усыновлять детей, чтобы обмануть суд, а потом отказываться от них?" и др. остались без ответа.

Как сообщалось, директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос в 2009 году был признан виновным в подкупе избирателей, но избежал наказания по амнистии, поскольку содержал малолетнего сына Максима 2008 года рождения. Мать ребенка Светлана Хомченко, которую Кривонос нашел через посредников, подтвердила информацию о фиктивном оформлении отцовства.

В дальнейшем Кривонос ввел в заблуждение суд: в заявлении об отмене фиктивного отцовства он отметил, что был уверен, что это его сын. Однако мать Максима, Светлана Хомченко, сказала, что никаких отношений между ней и Кривоносом не было.

Лилия Подоляк

Политика
Национальное антикоррупционное бюро Украины