НАБУ расследует дела на общую сумму убытков государству 82 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Наиболее резонансным делом Национального антикоррупционного бюро по уровню нанесенного государству ущерба является дело преступной группировки, которую возглавлял народный депутат Александр Онищенко. Об этом сегодня в эфире "5 канала" рассказал директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник, передает УНН.
"По уровню нанесенного государству ущерба наиболее резонансным является уголовное дело в отношении преступной группировки, которую возглавлял народный депутат Онищенко. По этому делу арестованы многие имущества, но по этому делу и огромный ущерб нанесен государству - почти 3 миллиарда гривен", - рассказал он.
"Сумма убытков по делам, находящимся в производстве (в НАБУ - ред.) - 82 миллиарда гривен. Эти дела сейчас в стадии расследования", - подчеркнул А.Сытник.
Ранее А.Сытник сообщил, что НАБУ не имеет официальных подтверждений того, что А.Онищенко давал показания иностранным спецслужбам .
Напомним, народного депутата Александра Онищенко подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255, ч.4 ст.28 ч.5 ст.191, ч.4 ст.28 ч.2 ст.205, ч.4 ст. 28 ч.3 ст.209, ч.4 ст.28 ч.2 ст.364-1, ч.4 ст.28 ч.2 ст.366 УК Украины.
Сообщение о подозрении Генеральный прокурор Украины подписал 27 июля 2016. Согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест Верховная Рада предоставила 5 июля 2016. Накануне голосования, воспользовавшись статусом народного депутата, А.Онищенко покинул территорию государства. 8 августа 2016 А.Онищенко было объявлено в национальный розыск.