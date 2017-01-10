НАБУ розслідує справи на загальну суму збитків державі 82 млрд грн

"За рівнем завданих державі збитків найбільш резонансною є кримінальна справа щодо злочинного угрупування, яке очолював народний депутат Онищенко. По цій справі арештовано багато майна, але по цій справі і величезних збитків завдано державі – майже 3 мільярди гривень", - розповів він.

"Сума збитків по справам, які перебувають у провадженні (в НАБУ - ред.) – 82 мільярди гривень. Ці справи зараз на стадії розслідування", - підкреслив А.Ситник.

Раніше А.Ситник повідомив, що НАБУ не має офіційних підтверджень того, що О.Онищенко надавав свідчення іноземним спецслужбам.

Нагадаємо, народного депутата Олександра Онищенка підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч.1 ст.255, ч.4 ст.28 ч.5 ст.191, ч.4 ст.28 ч.2 ст.205, ч.4 ст.28 ч.3 ст.209, ч.4 ст.28 ч.2 ст.364-1, ч.4 ст.28 ч.2 ст.366 КК України.

Повідомлення про підозру Генеральний прокурор України підписав 27 липня ц.р. Згоду на притягнення його до відповідальності, затримання та арешт Верховна Рада надала 5 липня ц.р. Напередодні голосування, скориставшись статусом народного депутата, О.Онищенко покинув територію держави. 8 серпня 2016 року О.Онищенка було оголошено в національний розшук.