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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 33634 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 122233 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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8 марта, 10:25 • 129883 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 168154 просмотра

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7 марта, 17:42 • 153004 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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НАБУ расследовало дело о хищении торгового флота

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КИЕВ. 30 июля. УНН. Национальное антикоррупционное бюро завершило досудебное расследование дела по факту отчуждения по заниженным ценам морских торговых судов, принадлежавших Министерству инфраструктуры Украины, чем государству был нанесен ущерб на сумму более 219 млн грн. Материалы открыты для ознакомления. Об этом сообщила пресс-служба ведомства на странице в Facebook, передает УНН.

“Досудебное расследование по факту отчуждения по заниженным ценам морских торговых судов, принадлежавших Министерству инфраструктуры Украины, завершено. Подозреваемым и их защитникам открыты материалы дела для ознакомления”, - говорится в сообщении.

Установлено, что экс-президент ЗАО СК “Си Трайдент” (100% акций принадлежит государству) совместно с бывшим директором компании “Zealand Holdings Inc.” и другими должностными лицами Мининфраструктуры в нарушение требований ряда законов Украины в течение 2012 года продали по заниженным ценам четыре морские торговые суда African Lark, Etna, Elbrus и Everest, переданные Министерством транспорта Украины в качестве взноса в уставный фонд АСХК “Си Трайдент”.

После завершения этого процесса будет составлен обвинительный акт для дальнейшего направления в суд.

Согласно выводам экспертизы, в результате действий правонарушителей государству был причинен ущерб на общую сумму более 219 млн грн.

Досудебное расследование указанных фактов детективы НАБУ начали в декабре 2015 года.

Напомним, в января 2018 года экс-чиновникам “Си Трайдент” и компании судновладельца сообщено о подозрении в совершении преступления, квалифицированного по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины ( “Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением”).

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