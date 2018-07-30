НАБУ розслідувало справу з розкрадання торговельного флоту

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КИЇВ. 30 липня. УНН. Національне антикорупційне бюро завершило досудове розслідування справи за фактом відчуження за заниженими цінами морських торговельних суден, які належали Міністерству інфраструктури України, чим державі було завдано збитків на суму понад 219 млн грн. Матеріали відкрито для ознайомлення. Про це повідомила прес-служба відомства на сторінці у Facebook, передає УНН.

“Досудове розслідування за фактом відчуження за заниженими цінами морських торговельних суден, які належали Міністерству інфраструктури України, завершено. Підозрюваним та їх захисникам відкрито матеріали справи для ознайомлення”, — йдеться у повідомленні.

Встановлено, що екс-президент ПрАТ СК “Сі Трайдент” (100% акцій належать державі) спільно з колишнім директором компанії “Zealand Holdings Inc.” та іншими службовими особами Мінінфраструктури із порушенням вимог низки Законів України впродовж 2012 року продали за заниженими цінами чотири морські торговельні судна African Lark, Etna, Elbrus и Everest, передані Міністерством транспорту України як внесок до статутного фонду АСХК “Сі Трайдент”.

Після завершення цього процесу буде складений обвинувальний акт для подальшого скерування до суду.

Відповідно до висновків експертизи, через зазначені дії державі заподіяно збитків на загальну суму понад 219 млн грн.

Досудове розслідування зазначених фактів детективи НАБУ розпочали у грудні 2015 року.

Нагадаємо, у січні 2018 року екс-посадовцям “Сі Трайдент” та судновласної компанії повідомлено про підозру у вчиненні злочину, кваліфікованого за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (“Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем”).

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