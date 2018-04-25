НАБУ продолжает расследование дела о закупке для армии БМП-1
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Национальное антикоррупционное бюро продолжает расследование уголовного производства по стоимости закупки Министерством обороны Украины партии БМП-1 через польских посредников. Об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявил директор НАБУ Артем Сытник, передает корреспондент УНН.
"Это производство открыто и проводится расследование. Эту ситуацию мы видели еще до выхода статьи (в журнале - ред.) и занимались ею", - сказал Сытник.
Напомним, резонанс получила статья, опубликованная в одном из украинских СМИ, относительно контрактных цен при закупке БМП чеського производства польской компанией.
Как сообщал УНН, министр обороны Степан Полторак опроверг информацию о якобы закупку через польского посредника БМП-1 по завышенной цене.