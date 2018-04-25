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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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НАБУ продолжает расследование дела о закупке для армии БМП-1

Киев • УНН

 • 13175 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Национальное антикоррупционное бюро продолжает расследование уголовного производства по стоимости закупки Министерством обороны Украины партии БМП-1 через польских посредников. Об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявил директор НАБУ Артем Сытник, передает корреспондент УНН.

НАБУ продолжает расследование дела о закупке для армии БМП-1

"Это производство открыто и проводится расследование. Эту ситуацию мы видели еще до выхода статьи (в журнале - ред.) и занимались ею", - сказал Сытник.

Напомним, резонанс получила статья, опубликованная в одном из украинских СМИ, относительно контрактных цен при закупке БМП чеського производства польской компанией.

Как сообщал УНН, министр обороны Степан Полторак опроверг информацию о якобы закупку через польского посредника БМП-1 по завышенной цене.

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