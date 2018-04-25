НАБУ продовжує розслідування справи про закупівлю для армії БМП-1
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Національне антикорупційне бюро продовжує розслідування кримінального провадження щодо вартості закупівлі Міністерством оборони України партії БМП-1 через польських посередників. Про це сьогодні на прес-конференції у Києві заявив директор НАБУ Артем Ситник, передає кореспондент УНН.
"Це провадження відкрито і проводиться розслідування. Цю ситуацію ми бачили ще до виходу статті (у журналі - ред.) і займалися нею", - сказав Ситник.
Нагадаємо, резонансу набула стаття, опублікована в одному з українських ЗМІ, щодо контрактних цін при закупівлі БМП чеського виробництва польською компанією.
Як повідомляв УНН, міністр оборони Степан Полторак спростував інформацію про начебто закупівлю через польського посередника БМП-1 за завищеною ціною.