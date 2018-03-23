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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 8709 просмотра

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НАБУ пока не афиширует результаты проверки лотерейного оператора УНЛ

НАБУ пока не афиширует результаты проверки лотерейного оператора УНЛ

Киев  •  УНН

 • 20411 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. В Национальном антикоррупционном бюро Украины назвали "тайной следствия" результаты проверки лотерейного оператора "УНЛ" (Украинская национальная лотерея). Об этом в ответ на информационный запрос УНН  сообщили в пресс-службе ведомства.

Там отметили, что против лотерейного оператора продолжается досудебное расследование по факту сомнительного розыгрыша джекпота в пользу одного из лидеров политических сил по трем статьям: ч.1 и ч.4 ст. 358 (подделка документов), ст.366-1 (декларирование недостоверной информации), ст. 368-2 (незаконное обогащение) Уголовного кодекса Украины.

В феврале этого года Соломенский райсуд Киева предоставил доступ детективам НАБУ к документам "УНЛ" в период до 26 марта.

В то же время, в НАБУ не смогли ответить, завершена уже проверка, аргументировав отказ в предоставлении инфомации "тайной следствия".

"Предоставить другую информацию о ходе досудебного расследования не представляется возможным, в связи с необходимостью сохранения тайны досудебного расследования в соответствии со статьей 222 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - сообщили в НАБУ.

Напомним, в прошлый раз "УНЛ" удалось избежать проверки, несмотря на подозрение в организации азартных игр и уклонении от уплаты налогов.

В то же время "УНЛ" номинируется сегодня Минфином в монополиста лотерейного рынка. Ведомство разработало проект лицензионных условий для лотерей, который позволяет очистить рынок от всех конкурентов "фаворита власти". Однако против такой "узурпации" выступили Нацбанк, Госказначейство, Регуляторная служба АМКУ.

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