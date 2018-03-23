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НАБУ поки не афішує результати перевірки лотерейного оператора УНЛ

НАБУ поки не афішує результати перевірки лотерейного оператора УНЛ

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. У Національному антикорупційному бюро України назвали “таємницею слідства” результати перевірки лотерейного оператора “УНЛ” (Українська національна лотерея). Про це у відповідь на інформаційний запит УНН повідомили у прес-службі відомства.

Там зазначили, що проти лотерейного оператора триває досудове розслідування за фактом сумнівного розіграшу джекпоту на користь одного з лідерів політичних сил за трьома статтями: ч.1 та ч.4 ст. 358 (підроблення документів), ст.366-1 (декларування недостовірної інформації), ст. 368-2 (незаконне збагачення) Кримінального кодексу України.

У лютому цього року Солом’янський райсуд м.Києва надав доступ детективам НАБУ до документів “УНЛ” в період до 26 березня.

Водночас, в НАБУ не змогли відповісти, чи завершена вже перевірка, аргументувавши відмову у наданні інфомації “таємницею слідства”.

"Надати іншу інформацію щодо перебігу досудового розслідування не виявляється можливим, у зв'язку із необхідністю збереження таємниці досудового розслідування відповідно до статті 222 Кримінального процесуального кодексу України", - повідомили в НАБУ.

Нагадаємо, минулого разу “УНЛ” вдалося уникнути перевірки, незважаючи на підозру в організації азартних ігор та ухилянні від сплати податків.

Водночас "УНЛ" номінується сьогодні Мінфіном на монополіста лотерейного ринку. Відомство розробило проект ліцензійних умов для лотерей, який дозволяє очистити ринок від всіх конкурентів “фаворита влади”. Однак проти такої "узурпації" виступили Нацбанк, Держказначейство, Регуляторна служба, АМКУ.

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