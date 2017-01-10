НАБУ направило в деле Н.Мартыненко международные поручения в восемь стран - А.Сытник
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Национальное антикоррупционное бюро Украины направило международные доверенности в деле бывшего народного депутата Николая Мартыненко международные правовые поручения в восемь стран. Об этом сказал в интервью "5 каналу" директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник, передает УНН.
"Дело чрезвычайно сложное не только в части сложности следственных действий, но также в части того, что очень много международных поручений по этому делу. Схемы очень запутаны. Фактически мы направляли по этому делу международные правовые поручения в восемь стран ", - сказал он.
А.Сытник отметил, что не все страны добросовестно очень быстро выполняют эти международные поручения. "Если мы говорим, например, о Латвии, то это достаточно быстро и с латвийскими коллегами у нас очень хорошие отношения. Если говорить об австрийских коллегах, там намного хуже ситуация ", - отметил директор НАБУ.
"Но сейчас мы фактически все собрали и зная ожидания от этого дела, зная, что мы взяли ответственность за это дело, то я с уверенностью сейчас могу сказать, что и у меня, и в Антикоррупционного прокурора есть общее видение того, что мы наработали и в ближайшее время будет принято окончательное решение ", - подчеркнул А.Сытник.
Напомним, Генеральная прокуратура Украины передала Национальному антикоррупционному бюро материалы, которых не хватало для расследования "дела Мартыненко" .
Как ранее сообщалось, НАБУ вызвало на допросы Н.Мартыненко как свидетеля в рамках досудебного расследования по делам по факту закупки ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" уранового концентрата у австрийского общества "STEUERMANN" Investitions - und Handelsgesellschaft mbH ", а также по факту получения взяток при закупке ГП "НАЭК" Энергоатом "оборудования у чешского акционерного общества" Škoda JS ".