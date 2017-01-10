НАБУ направило у справі М.Мартиненка міжнародні доручення до восьми країн – А.Ситник

“Справа надзвичайно складна не тільки у частині складності слідчих дій, а й також у частині того, що дуже багато міжнародних доручень у цій справі. Схеми дуже заплутані. Фактично ми направляли по цій справі міжнародні правові доручення у вісім країн”, — сказав він.

А.Ситник зазначив, що не всі країни добросовісно дуже швидко виконують ці міжнародні доручення. “Якщо ми говоримо, наприклад, про Латвію, то це достатньо швидко і з латвійськими колегами в нас дуже добрі відносини. Якщо говорити австрійських колег, там набагато гірша ситуація”, — зазначив директор НАБУ.

“Але зараз ми фактично все зібрали і знаючи очікування від цієї справи, знаючи, що ми взяли відповідальність за цю справу, то я з упевненістю зараз можу сказати, що і в мене, і в Антикорупційного прокурора є спільне бачення того, що ми напрацювали і найближчим часом буде прийнято остаточне рішення”, — підкреслив А.Ситник.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура України передала Національному антикорупційному бюро матеріали, яких бракувало для розслідування “справи Мартиненка”.

Як раніше повідомлялося, НАБУ викликало на допити М.Мартиненка як свідка в межах досудового розслідування у справах за фактом закупівлі ДП “Східний гірничо-збагачувальний комбінат” уранового концентрату в австрійського товариства “STEUERMANN” Investitions — und Handelsgesellschaft mbH", а також за фактом одержання хабарів при закупівлі ДП “НАЕК “Енергоатом” обладнання у чеського акціонерного товариства “Škoda JS”.