НАБУ и САП сообщили о новом подозрении по делу о 30 000 долларов за застройку в Луцке
Киев • УНН
САП и НАБУ разоблачили схему получения 18 тысяч долларов за содействие застройке в Луцке. Депутаты получали средства за голосование в интересах экс-нардепа.
САП и НАБУ сообщили о подозрении еще одному лицу по делу о возможном получении неправомерной выгоды за содействие застройке в Луцке. Речь идет о бывшем председателе одной из депутатских фракций в Луцком городском совете, передает УНН со ссылкой на САП.
По данным следствия, подозреваемый, вероятно, действовал в сговоре с председателем одной из депутатских фракций Волынского областного совета и председателем этой же фракции в Луцком городском совете.
Как сообщают правоохранители, вместе они выразили просьбу пользователю земельного участка, бывшему народному депутату, предоставить 30 тысяч долларов США. Взамен, по версии следствия, они должны были принять решения, которые бы дали законные основания для строительства многоквартирного жилого дома в Луцке.
В САП и НАБУ отмечают, что в ходе досудебного расследования были задокументированы факты предоставления и получения части средств. Речь идет о 15 тысячах долларов США.
Кроме этого, следствие установило, что подозреваемые получили еще 3 тысячи долларов США взятки от экс-нардепа за положительное голосование депутатами их фракций по другому земельному вопросу. Это позволило им разработать и утвердить детальный план территории.
Именно в результате этих голосований и принятия соответствующих решений были созданы условия для организации строительства 14 сблокированных жилых домов в Луцке на земельных участках, принадлежащих родственникам бывшего народного депутата.
В прокуратуре считают, что депутаты могли получать взятки за нужные решения, а бывший нардеп - давать им деньги за голосование в его интересах. Сейчас следствие продолжается.
В декабре 2025 года Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о подозрении двум депутатам Волынской области за получение 30 тыс. долларов. Средства предназначались за принятие решений для строительства многоквартирного дома в Луцке.