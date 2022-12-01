"Наберитесь терпения, санкции против россии сработают" – премьер-министр Литвы

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"Мой посыл – нам нужно набраться терпения. Потому что нет санкций, которые могут отключить россию сразу. Это невозможно, мы не должны этого искать", – сказала премьер-министр Ингрида Шимоните.

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Она добавила, что среди членов НАТО существует широкое согласие не принуждать Украину к переговорам и призвала альянс обеспечить противовоздушную оборону не только восточных членов НАТО, но и Украины.

"Чем лучше система ПВО Украины, тем меньше вероятность подобных инцидентов (в Польше - ред.)... Для НАТО важно не только обеспечить достойную (ПВО), но и обеспечить достойную (ПВО) Украины", - заявила премьер-министр.

По ее словам, Литва и другие прибалтийские государства, такие как Латвия и Эстония, когда-то руководившиеся из Москвы, а теперь являющиеся частью НАТО и ЕС, лучше подготовлены к отражению российской атаки после вторжения 24 февраля в Украину.

Однако выбор путина вторгнуться в Украину породил опасения, что он может сделать то же самое в странах Балтии, сказала она.

По словам Шимоните, тревогу усугубляет то, что соседняя беларусь углубила свои тесные отношения с россией и теперь полностью зависит от нее.

"Это больше похоже на провинцию, чем на суверенную страну... Возникает закономерный вопрос, насколько самодостаточен лукашенко в принятых им решениях", - сказала она.

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В следующем году в Литве состоится саммит НАТО, на котором, как ожидает Шимоните, будет доминировать Украина, а также решение Швеции и Финляндии присоединиться к альянсу стран НАТО.

Она отказалась комментировать сообщение о том, собирается ли она возглавить альянс после того, как нынешний генеральный секретарь Йенс Столтенберг уйдет в отставку в сентябре 2023 года.