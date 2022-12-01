"Наберіться терпіння, санкції проти росії спрацюють" – прем'єр-міністр Литви

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"Мій посил - нам потрібно набратися терпіння. Тому що немає санкцій, які можуть відключити росію відразу. Це неможливо, ми не повинні цього шукати", - сказала прем'єр-міністр Інгріда Шимоніте.

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Вона додала, що серед членів НАТО існує широка згода не примушувати Україну до переговорів, і закликала альянс забезпечити протиповітряну оборону не лише східних членів НАТО, а й України.

"Чим краща система ППО України, тим менша ймовірність подібних інцидентів (в Польщі - ред.)... Для НАТО важливо не лише забезпечити гідну (ППО), а й забезпечити гідну (ППО) України", - заявила прем'єр.

За її словами, Литва та інші прибалтійські держави, такі як Латвія та Естонія, які колись керувалися з Москви, а тепер є частиною НАТО та ЄС, краще підготовлені до відбиття російської атаки після вторгнення 24 лютого до України.

Однак вибір путіна вторгнутися в Україну породив побоювання, що він може зробити те саме в країнах Балтії, сказала вона.

За словами Шимоніте, хвилювання посилює те, що сусідня білорусь поглибила свої тісні відносини з росією і тепер повністю залежить від неї.

"Це більше схоже на провінцію, ніж на суверенну країну... Виникає закономірне питання, наскільки самодостатній лукашенко у рішеннях, які він ухвалює", - сказала вона.

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Наступного року в Литві відбудеться саміт НАТО, на якому, як очікує Шимоніте, домінуватиме Україна, а також рішення Швеції та Фінляндії приєднатися до альянсу країн НАТО.

Вона відмовилася коментувати повідомлення про те, чи збирається вона очолити альянс після того, як нинішній генеральний секретар Єнс Столтенберг піде у відставку у вересні 2023 року.