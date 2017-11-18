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В Житомирской области женщина на два дня оставила без присмотра троих детей

В Житомирской области женщина на два дня оставила без присмотра троих детей

Киев  •  УНН

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ЖИТОМИР-КИЕВ. 18 ноября. УНН. В Житомирской области полиция и соцслужбы освободили из голодного и холодного плена трое детей, сообщает отдел коммуникации ГУНП в Житомирской области, передает УНН.

О детях правоохранителям стало известно от работников социальных служб г.. Бердичев - по их словам 8-летний мальчик уже достаточно долгое время не приходил в школу.

"Старший мальчик через окно сообщил нам, что мама закрыла их 2 дня назад и ушла, оставив гречневую кашу и порезанную луковицу", - рассказал инспектор ювенальной превенции Бердичевского ОП Олеся Чубоха.

27-летнюю мать правоохранители разыскали и заставили вернуться домой. В доме царила полная антисанитария и страшный холод, ведь дом отключен от отопления.

При таких обстоятельствах детей 3, 6 и 8 лет в сопровождении работников службы по делам детей отправили в местную больницу. Медики диагностировали у них переохлаждение и простудные заболевания.

Сейчас дети находятся на лечении, мать может наведывается к ним вечером и остается на ночь. Утром же идет по привычке в собственных делах.

"Женщина воспитывает детей сама, поэтому находится на учете в Бердичевском центре социальных служб для семьи, детей и молодежи как таковой, оказавшейся в сложных жизненных обстоятельствах. Однако ранее она в поле зрения полиции не попадала к административной или уголовной ответственности не привлекалась , спиртным не злоупотребляет. Сообщений о упущение детей - тоже не было. Однако теперь ситуация в этой семье будет находиться под особым нашим контролем", - прокомментировала начальник Бердичевского отдела полиции Ольга Зинченко.

Сейчас решается вопрос о внесении информации в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.135 (оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины. Полицией ставится вопрос о лишении горе-матери родительских прав. Также женщине может грозить ограничение или лишение свободы на срок до 2 лет.

Как сообщал УНН, мать на Житомирщине осудили за оставление малолетних детей без присмотра

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