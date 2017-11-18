На Житомирщині жінка на два дні залишила без нагляду трьох дітей

Про дітей правоохоронцям стало відомо від працівників соціальних служб м. Бердичів - за їх словами 8-річний хлопчик вже досить довгий час не приходив до школи.

"Старший хлопчик через вікно повідомив нам, що мама зачинила їх 2 дні тому та пішла, залишивши гречану кашу та порізану цибулину, - розповідає інспектор ювенальної превенції Бердичівського ВП Олеся Чубоха.

27-річну матір правоохоронці розшукали та примусили провернутись додому. У помешканні панувала повна антисанітарія та страшенний холод, адже будинок відімкнений від опалення.

За таких обставин дітей віком 3, 6 та 8 років у супроводі працівників служби у справах дітей відправили до місцевої лікарні. Медики діагностували у них переохолодження та застудні захворювання.

Нині діти перебувають на лікуванні, мати навідується до них увечері та залишається на ніч. Зранку ж іде, за звичкою, у власних справах.

"Жінка виховує дітей сама, тому перебуває на обліку в Бердичівському центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді як така, що опинилася у складних життєвих обставинах. Однак раніше вона у поле зору поліції не потрапляла, до адміністративної чи кримінальної відповідальності не притягалася, спиртним не зловживає. Повідомлень про недогляд дітей – також не було. Однак відтепер ситуація у цій родині перебуватиме під особливим нашим контролем", - прокоментувала начальник Бердичівського відділу поліції Ольга Зінченко.

Наразі вирішується питання щодо внесення інформації до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.135 (Залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України. Поліцією порушується питання про позбавлення горе-матері батьківських прав. Також жінці може загрожувати обмеження або позбавлення волі на строк до 2 років.

Як повідомляв УНН, матір на Житомирщині засудили за залишення малолітніх дітей без догляду