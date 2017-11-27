В Житомирской области завершено испытания модернизированной машины БМП-1УМД

Боевая машина прошла глубокую модернизацию - теперь она оснащена современным боевым модулем, цифровой системой управления огнем, немецким двигателем Deutz и др.

Благодаря боевому модулю "стилет", который оснащен 30-мм автоматической пушкой, 30-мм автоматическим гранатометом, 7,62-мм пулеметом, а также высокоточным противотанковым комплексом "Барьер", БМП-1УМД получила мощную огневую прочность. Такой арсенал вооружения обеспечивает уничтожение не только живой силы и легкобронированной техники, но и танков противника на расстоянии до 5 км. А за точность огня соответствует прицельный комплекс "Трек-М" в сочетании со стабилизатором вооружения СВУ-500-3Ц.

Кроме установки дополнительных элементов защиты, был проведен целый комплекс работ по маскировке БМП-1УМД в инфракрасном диапазоне. Благодаря этому БМП-1УМД значительно замаскирована через тепловизор.

Также БМП-1УМД получила новый цифровой защищенную связь, современные средства навигации, а также другие изменения, которые позволили улучшить эргономические и функциональные характеристики машины.

Кроме того, на машине были заменены двигатель - на БМП установили двигатель немецкой фирмы Deutz - это 4-тактный, 6-цилиндровый двигатель с тубонадувом и электронным блоком управления имеет мощность в 330 л.с., с возможностью программного увеличения мощности до 390 л. с.

Сейчас специалисты "Житомирского бронетанкового завода" ожидают соответствующего решения со стороны силовых ведомств Украины для проведения всесторонних испытаний непосредственно украинскими военными, что является необходимым условием для принятия БМП-1УМД на вооружение и, при включении боевой машины с Государственным оборонным заказом, развертывания серийного производства.

Как сообщал УНН, в Киевской области состоялись успешные испытания украинских боеприпасов.