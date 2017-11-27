На Житомирщині завершено випробування модернізованої машини БМП-1УМД

Бойова машина пройшла глибоку модернізацію - тепер вона оснащена сучасним бойовим модулем, цифровою системою управління вогнем, німецьким двигуном Deutz тощо.

Завдяки бойовому модулю "Стілет", який оснащений 30-мм автоматичною гарматою, 30-мм автоматичним гранатометом, 7,62-мм кулеметом, а також високоточним протитанковим комплексом "Бар‘єр", БМП-1УМД отримала потужну вогневу міцність. Такий арсенал озброєння забезпечує знищення не тільки живої сили та легкоброньованої техніки, але і танків противника на відстані до 5 км. А за точність вогню відповідає прицільний комплекс "Трек-М" у поєднанні зі стабілізатором озброєння СВУ-500-3Ц.

Окрім встановлення додаткових елементів захисту, було проведено цілий комплекс робіт по маскуванню БМП-1УМД у інфрачервоному діапазоні. Завдяки цьому БМП-1УМД значно малопомітніша через тепловізор.

Також БМП-1УМД отримала новий цифровий захищений зв‘язок, сучасні засоби навігації, а також інші зміни, які дозволили поліпшити ергономічні та функціональні характеристики машини.

Окрім того, на машині було замінено двигун - на БМП встановили двигун німецької фірми Deutz - це 4-тактний, 6-циліндровий двигун з тубонадувом та електронним блоком управління має потужність у 330 к.с., з можливістю програмного підвищення потужності до 390 к.с.

Зараз фахівці "Житомирського бронетанкового заводу" очікують відповідного рішення з боку силових відомств України для проведення всебічних випробувань безпосередньо українськими військовими, що є необхідною умовою для прийняття БМП-1УМД на озброєння та, при включенні бойової машини до Державного оборонного замовлення, розгортання серійного виробництва.

Як повідомляв УНН, на Київщині відбулись успішні випробування українських боєприпасів.