В Житомирской области зафиксировали восьмую смерть от коронавируса

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 41294 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 85175 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 102826 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 128982 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 129348 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 173186 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 121925 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 158223 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104946 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103071 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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В Житомирской области зафиксировали восьмую смерть от коронавируса

В Житомирской области зафиксировали восьмую смерть от коронавируса

Киев  •  УНН

 • 13325 просмотра

ЖИТОМИР-КИЕВ. 27 апреля. УНН. В Житомирской районной больнице с диагнозом COVID-19 умер 62-летний мужчина. Об этом во время брифинга рассказал председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко, передает корреспондент УНН.

По его словам, у мужчины была сопутствующая болезнь.

"Сегодня ночью умер мужчина, который находился в Житомирской районной больнице. У него были сопутствующие заболевания легких. Сегодня мы можем констатировать 8-й случай смерти от коронавируса", - сказал председатель ОГА.

Напомним, по данным Минздрава, на 9:00 27 апреля в Украине зафиксировано уже более 9 тыс. случаев COVID-19, из них Житомирская область - 351 случай.

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