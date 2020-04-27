На Житомирщині зафіксували восьму смерть від коронавірусу
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 27 квітня. УНН. У Житомирській районній лікарні з діагнозом COVID-19 помер 62-річний чоловік. Про це під час брифінгу розповів голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко, передає кореспондент УНН.
За його словами, у чоловіка була супутня хвороба.
"Сьогодні вночі помер чоловік, який знаходився в Житомирській районній лікарні. У нього були супутні захворювання легенів. Сьогодні ми можемо констатувати про 8-й випадок смерті від коронавірусу", – сказав голова ОДА.
Нагадаємо, за даними МОЗ, на 9 годину 27 квітня в Україні зафіксовано вже понад 9 тис. випадків COVID-19, з них Житомирська область — 351 випадок.