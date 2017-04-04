В Житомирской области за взятку будут судить председателя райадминистрации
Киев • УНН
ЖИТОМИР-КИЕВ. 4 апреля. УНН. Председателя райадминистрации, который попался на взятке в 5 тыс. грн, будут судить в Житомирской области, сообщает пресс-служба прокуратуры области, передает УНН.
"Как сообщалось ранее, следственным отделом прокуратуры Житомирской области совместно со спецподразделением "К" регионального Управления СБУ, работниками НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры ГПУ руководителя района задержан во время получения им неправомерной выгоды в размере 5 тыс. грн непосредственно в служебном кабинете", - сообщают в прокуратуре.
За такую сумму чиновник пообещал частному предпринимателю не препятствовать ему в деятельности по обработке камня.
Сейчас закончено досудебное расследование по факту получения неправомерной выгоды и утвержден обвинительный акт в уголовном производстве по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.368 УК Украины.
Напомним, майора полиции, заместителя начальника одного из отделений полиции будут судить за взятку в 10 тысяч гривен в Житомирской области.