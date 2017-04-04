На Житомирщині за хабар судитимуть голову райадміністрації
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 4 квітня. УНН. Голову райадміністрації, який попався на хабарі у 5 тис. грн, судитимуть на Житомирщині, повідомляє прес-служба прокуратури області, передає УНН.
“Як повідомлялося раніше, слідчим відділом прокуратури Житомирської області спільно із спецпідрозділом „К“ регіонального Управління СБУ, працівниками НАБУ та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ГПУ керівника району затримано під час одержання ним неправомірної вигоди на суму 5 тис. грн безпосередньо у службовому кабінеті”, — повідомляють у прокуратурі.
За таку суму чиновник пообіцяв приватному підприємцю не перешкоджати йому у діяльності із обробки каменю.
Наразі закінчене досудове розслідування за фактом одержання неправомірної вигоди та затверджено обвинувальний акт у кримінальному провадженні за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.368 КК України.
Нагадаємо, майора поліції, заступника начальника одного із відділень поліції судитимуть за хабар у 10 тисяч гривень в Житомирській області.