В Житомирской области водителю, который попал в ДТП, оторвало руку
Киев • УНН
ЖИТОМИР-КИЕВ. 15 ноября. УНН. В Житомирской области водителю, который попал в ДТП, оторвало руку, сообщает отдел комкникации ГУНП в Житомирской области, передает УНН.
Сообщается, что авария произошла вчера ночью на автодороге "Киев-Чоп".
"По предварительной информации, водитель автомобиля Audi А6, 25-летний житель г.Ровно, не справился с управлением и столкнулся с отбойником. В результате ДТП мужчина получил травму в виде травматической ампутации руки и был доставлен в реанимационное отделение местной больницы", - сообщают в полиции.
Сейчас полицией проводится установление причин и обстоятельств происшествия в рамках уголовного производства, начатого по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.
Напомним, в Киеве на улице Стеценко произошло смертельное ДТП - столкнулись Мицубиси и Мазда.