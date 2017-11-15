В Житомирской области водителю, который попал в ДТП, оторвало руку

Сообщается, что авария произошла вчера ночью на автодороге "Киев-Чоп".

"По предварительной информации, водитель автомобиля Audi А6, 25-летний житель г.Ровно, не справился с управлением и столкнулся с отбойником. В результате ДТП мужчина получил травму в виде травматической ампутации руки и был доставлен в реанимационное отделение местной больницы", - сообщают в полиции.

Сейчас полицией проводится установление причин и обстоятельств происшествия в рамках уголовного производства, начатого по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

Напомним, в Киеве на улице Стеценко произошло смертельное ДТП - столкнулись Мицубиси и Мазда.