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На Житомирщині водію, який потрапив у ДТП, відірвало руку

На Житомирщині водію, який потрапив у ДТП, відірвало руку

Київ • УНН

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ЖИТОМИР-КИЇВ. 15 листопада. УНН. На Житомирщині водію, який потрапив у ДТП, відірвало руку, повідомляє відділ комкнікації ГУНП у Житомирській області, передає УНН.

Повідомляється, що аварія сталась вчора вночі на автодорозі "Київ-Чоп".

"За попередньою інформацією, водій автомобіля Audi А6, 25-річний житель м.Рівного, не впорався з керуванням та зіткнувся з відбійником. У результаті ДТП чоловік отримав травму у вигляді травматичної ампутації руки та був доставлений до реанімаційного відділення місцевої лікарні", - повідомляють у поліції.

Наразі поліцією проводиться встановлення причин та обставин події у рамках кримінального провадження, розпочатого за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.

Нагадаємо, у Києві на вулиці Стеценка сталася смертельна ДТП - зіткнулися Мітсубіші і Мазда.

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