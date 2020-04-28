В Житомирской области обнаружили три новых случая коронавируса, в общем - 354

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 41017 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 84957 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 102785 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 128942 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 129318 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 173131 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 121905 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104944 просмотра

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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103070 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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В Житомирской области обнаружили три новых случая коронавируса, в общем - 354

В Житомирской области обнаружили три новых случая коронавируса, в общем - 354

Киев  •  УНН

 • 13408 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. 27 апреля в Житомирской области подтвердили 3 новых случая заболевания коронавирусом у жителей области. Таким образом в регионе уже 354 зарегистрированных диагнозов COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Житомирскую ОГА.

За сутки новые случаи обнаружили в Житомире (женщина, 41 год и мальчик, 13 лет) и в Бердичеве (женщина, 51 год).

По данным Житомирского областного лабораторного центра, в области выздоровели еще 6 пациентов из: Новоград-Волынского (2), Овруча (2), Малина (1) и Коростеня (1).

Ранее повторное ПЦР-исследования не выявили COVID-19 в 10 жителей области, из которых 1 из Бердичевского района, 7 из Миланского района, 1 из Радомышльского района и 1 из Житомира.

Наибольшее количество заражений наблюдается в Житомире - 121 пациент, в Коростене - 66 и в Бердичеве - 62.

Напомним, в Украине зафиксировано уже более 9000 случаев COVID-19 , из них 220 летальных.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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