На Житомирщині виявили три нові випадки коронавірусу, загалом - 354
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. 27 квітня на Житомирщині підтвердили 3 нові випадки захворювання на коронавірус у жителів області. Таким чином в регіоні вже 354 зареєстрованих діагнозів COVID-19. Про це повідомляє УНН з посиланням на Житомирську ОДА.
За добу нові випадки виявили у Житомирі (жінка, 41 рік та хлопчик, 13 років) та у Бердичеві (жінка, 51 рік).
За даними Житомирського обласного лабораторного центру, в області одужали ще 6 пацієнтів з: Новограда-Волинського (2), Овруча (2), Малина (1) та Коростеня (1).
Раніше повторне ПЛР-дослідження не виявили COVID-19 у 10 жителів області, з яких 1 з Бердичівського району, 7 з Малинського району, 1 з Радомишльського району та 1 з Житомира.
Найбільша кількість заражень спостерігається в Житомирі – 121 пацієнт, в Коростені – 66 та в Бердичеві – 62.
Нагадаємо, в Україні зафіксовано вже понад 9 тисяч випадків COVID-19, з них 220 летальних.