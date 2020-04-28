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На Житомирщині виявили три нові випадки коронавірусу, загалом - 354

На Житомирщині виявили три нові випадки коронавірусу, загалом - 354

Київ • УНН

 • 13410 перегляди

КИЇВ. 28 квітня. УНН. 27 квітня на Житомирщині підтвердили 3 нові випадки захворювання на коронавірус у жителів області. Таким чином в регіоні вже 354 зареєстрованих діагнозів COVID-19. Про це повідомляє УНН з посиланням на Житомирську ОДА.

За добу нові випадки виявили у Житомирі (жінка, 41 рік та хлопчик, 13 років) та у Бердичеві (жінка, 51 рік).

За даними Житомирського обласного лабораторного центру, в області одужали ще 6 пацієнтів з: Новограда-Волинського (2), Овруча (2), Малина (1) та Коростеня (1).

Раніше повторне ПЛР-дослідження не виявили COVID-19 у 10 жителів області, з яких 1 з Бердичівського району, 7 з Малинського району, 1 з Радомишльського району та 1 з Житомира.

Найбільша кількість заражень спостерігається в Житомирі – 121 пацієнт, в Коростені – 66 та в Бердичеві – 62.

Нагадаємо, в Україні зафіксовано вже понад 9 тисяч випадків COVID-19, з них 220 летальних.

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