На Житомирщині виявили три нові випадки коронавірусу, загалом - 354

КИЇВ. 28 квітня. УНН. 27 квітня на Житомирщині підтвердили 3 нові випадки захворювання на коронавірус у жителів області. Таким чином в регіоні вже 354 зареєстрованих діагнозів COVID-19. Про це повідомляє УНН з посиланням на Житомирську ОДА.