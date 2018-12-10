В Житомирской области изъяли 3,5 тонны контрафактного алкоголя и сигареты
Киев • УНН
ЖИТОМИР-КИЕВ. 10 декабря. УНН. В Житомирской области прокуратура совместно с налоговой милицией изъяла 3,5 тонны незаконно изготовленного алкоголя и почти 400 пачек сигарет без акцизных марок, сообщает пресс-служба прокуратуры Житомирской области, передает УНН.
Обыски проводили в городе Малин в местах, где контрафакт изготавливался и реализовывался.
“По результатам обысков обнаружено и изъято 3,5 тонны спиртосодержащей продукции, а также 388 пачек сигарет без марок акцизного сбора”, — сообщили в прокуратуре.
Досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. 204 УК Украины проводит налоговая милиция области.
Напомним, на границе с Россией украинец пытался пронести около 1 млн рублей, спрятав деньги под стелькой в обуви. Об этом сообщила пресс-служба ГНСУ