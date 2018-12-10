На Житомирщині вилучили 3,5 тони контрафактного алкоголю та цигарки
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 10 грудня. УНН. На Житомирщині прокуратура, спільно із податковою міліцією вилучила 3,5 тонни незаконно виготовленого алкоголю та майже 400 пачок цигарок без акцизних марок, повідомляє прес-служба прокуратури Житомирщини, передає УНН.
Обшуки проводили у місті Малин у місцях, де контрафакт виготовлявся та реалізовувався.
“За результатами обшуків виявлено та вилучено 3,5 тонни спиртовмісної продукції, а також 388 пачок цигарок без марок акцизного збору”, — повідомили у прокуратурі.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 204 КК України проводить податкова міліція області.
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