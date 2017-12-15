В Житомирской области в ДТП погибли два человека

Авария произошла вчера на автодороге "Киев-Ковель" вблизи с. Белокоровичи.

Предварительно известно, что водитель автомобиля "Peugeot Partner", 60-летний житель г.. Киева, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем "Scania" под управлением 42-летнего жителя Донецкой области.

"В результате ДТП водитель автомобиля "Peugeot" и его пассажир, 29-летний житель Хмельницкой области, от полученных травм погибли на месте происшествия. Все обстоятельства ДТП сейчас выясняются в рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины", - сообщают в полиции.

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