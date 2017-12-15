На Житомирщині у ДТП загинуло двоє людей
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 15 грудня. УНН. Двоє людей загинуло внаслідок ДТП на Житомирщині, повідомляє відділ комунікації ГУ НП у Житомирській області, передає УНН.
Аварія сталась вчора на автодорозі “Київ-Ковель” поблизу с. Білокоровичі.
Попередньо відомо, що водій автомобіля “Peugeot Partner”, 60-річний житель м. Києва, не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де зіштовхнувся з вантажним автомобілем “Scania” під керуванням 42-річного жителя Донеччини.
“У результаті ДТП водій автомобіля "Peugeot" та його пасажир, 29-річний житель Хмельницької області, від отриманих травм загинули на місці події. Усі обставини ДТП нині з’ясовуються у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України”, — повідомляють у поліції.
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