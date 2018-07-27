В Житомирской области в ДТП попал двухэтажный автобус с пассажирами

"27 июля в 5:05 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что необходима помощь спасателей в дорожно-транспортном происшествии, которое произошло вблизи с. Йосиповка Брусиловского района", - говорится в сообщении.

На месте аварии выяснилось, что водитель микроавтобуса Renault Master совершил столкновение с двухэтажным автобусом Neoplan, в салоне которого находились около 70 человек.

"В результате его (водителя, - ред.) зажало поврежденными конструкциями автомобиля. Водитель автобуса и пассажиры не пострадали. Спасатели с помощью шанцевого инструмента деблокировали травмированного водителя и передали его в руки медиков", - проинформировали в ГСЧС.

Напомним, сегодня утром в Виннице столкнулись четыре автомобиля, в результате чего травмированы три человека, один человек погиб.