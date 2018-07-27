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На Житомирщині у ДТП потрапив двоповерховий автобус з пасажирами

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 липня. УНН. Поблизу с. Йосипівка у Житомирській області сталася ДТП: мікроавтобус зіштовхнувся з двоповерховим автобусом. На момент аварії у салоні автобуса перебували близько 70 осіб. Про це повідомили у ГУ ДСНС в області, передає УНН.

На Житомирщині у ДТП потрапив двоповерховий автобус з пасажирами

"27 липня о 5:05 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що необхідна допомога рятувальників у дорожньо-транспортній пригоді, яка трапилася поблизу с. Йосипівка Брусилівського району", - йдеться в повідомленні.

На місці аварії з'ясувалося, що водій мікроавтобуса Renault Master здійснив зіткнення з двоповерховим автобусом Neoplan, в салоні якого перебували близько 70 осіб.

"Внаслідок цього його (водія, - ред.) затисло пошкодженими конструкціями автівки. Водій автобусу та пасажири не постраждали. Рятувальники за допомогою шанцевого інструменту деблокували травмованого водія та передали його до рук медиків", - проінформували у ДСНС.

Нагадаємо, сьогодні вранці у Вінниці зіткнулися чотири автомобілі, внаслідок чого травмувалися троє осіб, одна людина загинула.

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