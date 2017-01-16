В Житомирской области продолжается спецоперация по поиску участников перестрелки в Олевске
Киев • УНН
ЖИТОМИР-КИЕВ. 16 января. УНН. В Житомирской области продолжается спецоперация по поиску и установлению участников перестрелки в Олевске. Эту информацию корреспонденту УНН подтвердила руководитель отдела коммуникации ГУНП в Житомирской области Алла Ващенко.
"Сейчас в области продолжается спецоперация по поиску и обнаружению всех участников ночной перестрелки в райцентре", - отметила она.
Кроме того, в усиленном режиме работает и патрульная полиция Житомира - все экипажи проводят проверку транспортных средств.
Как сообщал УНН, в результате перестрелки 16 января 6 человек ранены, 1 погиб. Полиция начала уголовное производство и тщательно документирует все обстоятельства. Предварительная правовая квалификация события - покушение на убийство (ст.15 и ст.115 УК), ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас уже установлена часть участников конфликта и все их транспортные средства.