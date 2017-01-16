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На Житомирщині триває спецоперація з пошуку учасників перестрілки в Олевську

На Житомирщині триває спецоперація з пошуку учасників перестрілки в Олевську

Київ • УНН

 • 10940 перегляди

ЖИТОМИР-КИЇВ. 16 січня. УНН. На Житомирщині триває спецоперація із пошуку та встановлення учасників перестрілки в Олевську. Цю інформацію кореспонденту УНН підтвердила керівник відділу комунікації ГУНП у Житомирській області Алла Ващенко.

“Наразі в області триває спец операція із пошуку та виявлення всіх учасників нічної перестрілки у райцентрі”, — зазначила вона.

Окрім того, у посиленому режимі працює і патрульна поліція Житомира — всі екіпажі проводять перевірку транспортних засобів.

Як повідомляв УНН, в результаті перестрілки 16 січня 6 людей поранено, 1 загинула. Поліція розпочала кримінальне провадження і ретельно документує усі обставини. Попередня правова кваліфікація події — замах на вбивство (ст.15 та ст.115 ККУ), ч.4 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Наразі уже встановлено частину учасників конфлікту та усі їх транспортні засоби.

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