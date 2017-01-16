На Житомирщині триває спецоперація з пошуку учасників перестрілки в Олевську
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 16 січня. УНН. На Житомирщині триває спецоперація із пошуку та встановлення учасників перестрілки в Олевську. Цю інформацію кореспонденту УНН підтвердила керівник відділу комунікації ГУНП у Житомирській області Алла Ващенко.
“Наразі в області триває спец операція із пошуку та виявлення всіх учасників нічної перестрілки у райцентрі”, — зазначила вона.
Окрім того, у посиленому режимі працює і патрульна поліція Житомира — всі екіпажі проводять перевірку транспортних засобів.
Як повідомляв УНН, в результаті перестрілки 16 січня 6 людей поранено, 1 загинула. Поліція розпочала кримінальне провадження і ретельно документує усі обставини. Попередня правова кваліфікація події — замах на вбивство (ст.15 та ст.115 ККУ), ч.4 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Наразі уже встановлено частину учасників конфлікту та усі їх транспортні засоби.