В Житомирской области при пожаре погибли двое мужчин
Киев • УНН
ЖИТОМИР-КИЕВ. 6 января. УНН. Двое мужчин погибли во время пожара в Житомирской области. Об этом УНН сообщила пресс-служба ГосЧС области.
Пожар произошел сегодня в 01:40 в с.Невиривка Хорошевского района, о нем спасателям сообщили соседи, которые заметили горящий дом.
"Уже через 13 минут по указанному адресу прибыли бойцы 22-й Государственной пожарно-спасательной части в составе 4 человек. Они установили, что дом площадью 45 кв. м. охвачен огнем. В 2:03 пожарные пожар локализовали и в 06:00 - ликвидирован. Во время тушения пожара внутри дома, в одной из комнат, на полу, бойцы ГосЧС обнаружили тело 62-летнего владельца дома без признаков жизни. Во время разборки обгоревших конструкций на веранде спасатели обнаружили еще одно тело 48-летнего мужчины без признаков жизни. Вследствие чрезвычайного происшествия уничтожен жилой дом и кровля хозяйственного здания. По предварительным данным, к пожару привела неосторожность при курении в постели владельца дома. Окончательные обстоятельства происшествия устанавливаются специалистами", - сообщают в ГосЧС.
Напомним, 5 января в Днепровском районе Запорожья пожар унес жизнь 88-летнего хозяина дома.