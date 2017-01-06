На Житомирщині під час пожежі загинуло двоє чоловіків

Пожежа сталась сьогодні о 01:40 у с.Невирівка Хорошівського району, про неї рятувальників повідомили сусіди, які помітили палаючий будинок.

“Вже за 13 хвилин за вказаною адресою прибули бійці 22-ї Державної пожежно- рятувальної частини у складі 4 чоловік. Вони встановили, що будинок площею 45 кв. м. охоплений вогнем. О 02:03 вогнеборці пожежу локалізували та о 06:00 — ліквідували. Під час гасіння пожежі всередині будинку, в одній із кімнат, на підлозі, бійці ДСНС виявили тіло 62-річного власника оселі без ознак життя. Під час розбирання обгорілих конструкцій у веранді рятувальники виявили ще одне тіло 48- річного чоловіка без ознак життя. Внаслідок надзвичайної події знищено житловий будинок та покрівлю господарчої будівлі. За попередніми даними, до пожежі призвела необережність під час паління в ліжку власника будинку. Остаточні обставини події встановлюються фахівцями”, — повідомляють у ДСНС.

Нагадаємо, 5 січня у Дніпровському районі Запоріжжя пожежа забрала життя 88-річного господаря оселі.