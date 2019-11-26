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В Житомирской области перевернулся микроавтобус, пострадали восемь человек

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 ноября. УНН. В результате ДТП в Житомирской области госпитализировали восемь человек. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Дорожно-транспортное происшествие с участием частного микроавтобуса произошло ночью 26 ноября на участке автодороги Киев - Ковель - Ягодин, в Лугинском районе Житомирской области.

Предварительно установлено, что 29-летний водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter, двигаясь в направлении Киева, вблизи села Летки Лугинского района не справился с управлением, в результате чего транспортное средство перевернулось и оказалось в кювете.

В результате указанного дорожного происшествия водитель и 7 его пассажиров, женщины и мужчины в возрасте от 19 до 46 лет, получили телесные повреждения различной степени тяжести. Сейчас они госпитализированы в Коростенскую и Лугинскую районные больницы.

Предварительная правовая квалификация события - ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК. Все обстоятельства и причины, которые привели к ДТП, а также полные сведения о пострадавших в настоящее время устанавливаются.

Напомним, около Тульчина Винницкой области перевернулся рейсовый автобус. В результате аварии телесные повреждения получили пять человек.

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