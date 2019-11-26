На Житомирщині перекинувся мікроавтобус, постраждали восьмеро людей
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Внаслідок ДТП у Житомирській області госпіталізували вісім осіб. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.
Дорожньо-транспортна пригода за участі приватного мікроавтобуса сталась уночі 26 листопада на ділянці автодороги Київ – Ковель – Ягодин, у Лугинському районі Житомирщини.
Попередньо встановлено, що 29-річний водій мікроавтобуса Mercedes Sprinter, рухаючись у напрямку Києва, поблизу села Літків Лугинського району не впорався з керуванням, унаслідок чого транспортний засіб перекинувся і опинився у кюветі.
У результаті вказаної дорожньої пригоди водій та 7 його пасажирів, жінки і чоловіки віком від 19 до 46 років, отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості. Нині вони госпіталізовані до Коростенської та Лугинської районних лікарень.
Попередня правова кваліфікація події – ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ. Усі обставини та причини, які призвели до дорожньо-транспортної пригоди, а також повні відомості про постраждалих нині встановлюються.
Нагадаємо, поблизу Тульчина Вінницької області перекинувся рейсовий автобус. У результаті аварії тілесні ушкодження отримало п’ятеро людей.